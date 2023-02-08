В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 307

В полицию обратилась очевидица произошедшего.

В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Санкт-Петербурге на Бухарестской улице обнаружили труп женщины в одном из домов. Как стало известно 5-tv.ru, тело на лестничную клетку выбросил один из жильцов.

Очевидица события, которая и вызвала полицейских, рассказала, что ее сосед выволок из своей квартиры женщину с окровавленными ногами. На тот момент жертва уже была без сознания.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, нашли труп на лестничной клетке. У погибшей были множественные ожоги на ногах. На вид ей 40 лет.

По подозрению в убийстве сразу же задержали соседа — им оказался 52-летний мужчина, не работающий и ранее судимый за грабеж.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изувеченное тело 20-летней девушки с ожогами нашли в центре Петербурга.

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В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку

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