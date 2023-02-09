Почему Екатерину Варнаву преследуют неудачи в личной жизни

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

В прошлом году актриса вышла замуж, однако не смогла сохранить брак. Почему она не может обрести счастья с мужчинами?

Почему Екатерину Варнаву преследуют неудачи в личной жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Нумеролог Ирина Лидерман объяснила, почему российской актрисе Екатерине Варнаве не везет в личной жизни. Все дело в цифрах в ее длинном коде, вычисленном с помощью земного и космического паспорта.

Так, Екатерина Варнава появилась на свет 9 декабря 1984. Ее длинный код — 9121984347167. Как объяснила нумеролог, цифра 16 означает, что в прошлых жизнях Варнава участвовала в любовных треугольниках, а в этой — ей придется отвечать за свои поступки. Также актрисе лучше избегать скандалов из-за цифры 19 в годе рождения.

«Возможно, при сканировании энергетического пространства Екатерины обнаружится давняя порча, созданная кому-то в роду, или подобная энергоструктура. Как правило, они не завершаются со смертью предка, а тащатся в ДНК, проявляясь в потомках. Часто это происходит в самое неподходящее время», — цитирует Passion.ru слова Ирины Лидерман.

Она посоветовала актрисе больше доверять себе, чтобы не потерять везение. Искать себе пару Варнава может очень долго, и шанс на создание счастливых отношений увеличится после небольшой проработки своего внутреннего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава попробовала себя в новом амплуа.

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