Застиг врасплох: визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для послов ЕС и США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Bloomberg: визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для послов ЕС и США

Застиг врасплох: визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для послов ЕС и США

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Глава МИД РФ посетил республику в рамках своего африканского турне.

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Судан стал полной неожиданностью для послов Евросоюза и США, чья поездка в африканское государство была заранее запланирована на это же время. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД России застали врасплох западные столицы», — цитирует агентство собеседника.

В материале также отмечается, что, несмотря на попытки Запада изолировать Москву, она продолжает успешно укреплять связи с африканским континентом.

Так, накануне глава МИД РФ посетил с рабочим визитом Мали. Во время своего публичного выступления Лавров уличил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в расизме и пренебрежительном отношении к другим странам.

Боррель ранее раскритиковал визиты главы МИД РФ в страны Африки, назвал Мали и Эритрею легкими странами для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров во время визита в Эритрею возложил цветы к памятнику поэту Александру Пушкину.

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