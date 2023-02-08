Застиг врасплох: визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для послов ЕС и США

Глава МИД РФ посетил республику в рамках своего африканского турне.

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Судан стал полной неожиданностью для послов Евросоюза и США, чья поездка в африканское государство была заранее запланирована на это же время. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД России застали врасплох западные столицы», — цитирует агентство собеседника.

В материале также отмечается, что, несмотря на попытки Запада изолировать Москву, она продолжает успешно укреплять связи с африканским континентом.

Так, накануне глава МИД РФ посетил с рабочим визитом Мали. Во время своего публичного выступления Лавров уличил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в расизме и пренебрежительном отношении к другим странам.

Боррель ранее раскритиковал визиты главы МИД РФ в страны Африки, назвал Мали и Эритрею легкими странами для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров во время визита в Эритрею возложил цветы к памятнику поэту Александру Пушкину.