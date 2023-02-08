«Прошу сына привезти ее к нам»: певица Валерия рассказала об отношении к внучке

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 171

Певица Валерия объяснила, как изменилась ее жизнь с появлением внучки

«Прошу сына привезти ее к нам»: певица Валерия рассказала об отношении к внучке

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Артистка впервые стала бабушкой два года назад и с тех пор пытается проводить каждую свободную минуту с малышкой Селин.

Певица Валерия откровенно рассказала, как круто изменилась ее жизнь после рождения внучки. Она призналась, что общение с ней приносит бесконечное счастье.

Артистка впервые стала бабушкой 1 января 2021 года. В этот день супруга ее младшего сына Арсения Шульгина родила дочь. Малышку назвали Селин. По словам Валерии, именно она стала объединяющим звеном для всей звездной семьи.

«Она является сильным магнитом для всех, такой точкой притяжения. В любую свободную минуту я бегу к ней. Если удается взять пару выходных, прошу сына привести ее к нам, чтобы она немножко у нас пожила. У меня есть потребность в общении. При виде этой сладости все в моей душе тает», — цитирует Валерию Газета.ру.

Также певица призналась, что любовью к малышке проникся и ее супруг — продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как двухлетняя внучка Валерии спела легендарный хит своей знаменитой бабушки.

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