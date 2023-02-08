«Главное, чтоб екало сердечко»: актер Олег Гаас высказался о неравном браке

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 84

Молодой артист Олег Гаас назвал главный секрет удачного брака

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В сети гуляла информация, что звезда телесериалов «Шифр» и «Регби» предпочитает женщин постарше.

Актер Олег Гаас покорил сердца многих телезрительниц. Однако о его личной жизни известно совсем не много. Ранее появилась информация, что молодого артиста особенно привлекают женщины постарше. О своем отношении к неравным бракам 28-летний Гаас рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Актер, сыграл главную роль в фильме «Быть», презентация которого состоялся накануне. Картина рассказывает о молодом музыканте, который чудесным образом попал из 2023 года в суровый 1993-й.

Олег Гаас признался, что не считает возраст препятствием для отношений.

«Главное, чтобы перло друг от друга. А там уже — равный, неравный… Главное, чтобы любовь какая-то была, искры сверкали, чтоб екало сердечко», — поделился мнением артист.

При этом, по словам актера, любые отношения должны развиваться по естественному сценарию. Однако партнерам важно сохранять романтику и легкость.

«Всегда должна быть легкость, сюрпризы. Как-то надо радовать любимого человека, друг друга», — подытожил Олег Гаас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как родители Олега Гааса выбирали ему имя, и какую роль в этой истории сыграл друг семьи.

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