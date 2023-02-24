Актер Никита Кологривый в беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко поделился своими мыслями о состоянии российского кинематографа. По его словам, современное кино подходит к новому уровню своего развития — на арене появляется много молодых режиссеров и операторов.

«Вы посмотрите, кто приходит. Посмотрите на этих ребят — операторов, режиссеров. Там такие ребята прут, мама не горюй! ‹...› Я вот вижу очень много молодежи, которая очень талантливая, очень талантливая», — поделился актер.

По словам артиста, кинематограф был максимально приближен к зрителю во времена Советского Союза. Кологривый убежден, что в тот период у фильмов были идеи, которые несли определенные смысловые нагрузки.

«И потом наступил период винегрета, то есть когда появился разный контент, привезенный после холодной войны: шоу всяческие, передачи, огоньки», — объяснил Никита.

Далее появилось кино 90-х, повествующее про криминальный период того времени. И только сейчас российский кинематограф достигает точки творческой свободы с новыми талантами на арене, отметил актер.

В прошедшем 2022 Никита Кологривый стал «Открытием года». Свою кинокарьеру артист начинал с эпизодических ролей. В 2017 году актер дебютировал в кинокартине «Жги» Кирилла Плетнева. Позже артист сыграл в таких работах как «Чикатило», «Балканский рубеж», «Черная весна», «Оффлайн», «Первый оскар». Его фильмография уже насчитывает более 50 ролей.

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