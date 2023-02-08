Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал виновного в конфликте на Украине

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Музыканта обвиняют в пророссийской позиции, но его выступление удивило западных политиков.

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал виновного в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН. Его речь была посвящена конфликту России и Украины, а инициатором приглашения музыканта стала Москва.

Уотерс осудил обе стороны конфликта, но потом сделал более громкое заявление, заметив, что столкновение двух стран не было неспровоцированным.

«Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», — сказал Роджерс.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в Европе поддерживает Россию.

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