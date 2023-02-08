В границах хутора Петровский на Ставрополье введен режим КТО
Российские силовики ведут активную борьбу с терроризмом на территории страны.
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в границах хутора Петровский на Ставрополье. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
«В целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО», — говорится в сообщении.
В конце прошлого месяца в Кисловодске задержан мужчина, который присягнул на верность одной из запрещенных в России организаций, которая признана экстремистской и террористической.
Кроме того, в мае прошлого года в ходе КТО в Махачкале были ликвидированы несколько радикалов. При них обнаружили самодельное взрывное устройство. Позже уточнялось, что бандиты хотели совершить теракт на одном из энергетических объектов Махачкалы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как ФСБ задержала четырех исламистов.
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