«Одни минусы»: полезен ли секс без обязательств для здоровья

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29

Сексолог Кульгавчук: секс без обязательств не несет никакой пользы для здоровья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary Houlder; 5-tv.ru

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Многие считают, что мужчинам нужен лишь секс. Но зачастую немало и женщин, которые не стремятся найти единственного. Есть и те, кто предпочитает оставаться в одиночестве? Кто прав?

Современная жизнь диктует свои правила: круглосуточная работа, дом, бытовые дела. Все это заставляет большинство людей не создавать семьи, а лишь изредка встречаться с противоположным полом для приятного времяпрепровождения. Вместе с тем в обществе прочно засела мысль о том, что секс даже без любви полезен для здоровья. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, действительно ли интим без обязательств положительно влияет на самочувствие или все же он вреден.

С точки зрения психологии развитие отношений подразумевает взятие обязательств: за человека, за его жизнь в интимной сфере. Их можно сравнить с трудоустройством на работу. Соискатель никогда не пойдет на собеседование в ту компанию, в которой он не хотел бы работать. Да и придя туда, ожидает от работодателя каких-либо обязательств — предоставлять работу, выдавать зарплату. Поэтому, когда отношения между работодателем и соискателем или мужчиной и женщиной не имеют никаких обязательств, они бесперспективные. С точки зрения медицины отношения без обязательств опасны многими последствиями.

«Разовые многочисленные связи — это и заболевания, передающиеся половым путем, вызывающие, к примеру, бесплодие. Презервативы не дают 100% гарантии, а некоторые заболевания могут передаваться еще и через поцелуй. Например, сифилис или хеликобактер пилори. И тоже порой приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — объяснил специалист.

Кроме того, по словам медика, чаще всего на секс без обязательств соглашаются не только из-за нехватки свободного времени, но и выросшие в неполных или дисгармоничных семьях. Людей в детстве просто не научили любить, они боятся довериться.

«Что в итоге? Одни минусы. С другой стороны, всегда есть нюансы. Можно вспоминать мужскую полигамность, обратиться к животному миру, биологии. Но, так или иначе, важно, чтобы отношения не приносили вреда здоровью, как психическому, так и соматическому, приносили радость, имели тенденцию к глубине и росту», — заключил медик.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе 5-tv.ru рассказывал, почему худощавые мужчины выбирают крупных женщин.

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