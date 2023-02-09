Новая звезда: внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино

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Рита Миронова
Рита Миронова 442

Внучка Валерия Золотухина Мария дебютировала в кино

Новая звезда: внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Мария стала настоящей красавицей и пошла по стопам своего знаменитого дедушки.

Внучка народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Мария становится новой звездой театра и кино — девушка дебютировала в фильме «Праведник», премьера которого состоялась накануне в Москве. Фото с красной дорожки опубликовало издание KP.RU.

Мария — дочь старшего сына Валерия Золотухина Дениса от актрисы Нины Шацкой. У нее есть две сестры и два брата.

Сейчас начинающей актрисе кино 25 лет, в прошлом она — выпускница Школы-студии МХАТ. Кроме того, звездная наследница играет в театре «Сатирикон». На театральной сцене Маша уже успела громко заявить о себе, исполнив роль Катерины в «Грозе» Островского. Однако становиться актрисой девушка не планировала, это случилось спонтанно за несколько месяцев до окончания школы.

Валерий Золотухин ушел из жизни восемь лет назад. Согласно его последней воле, актер был похоронен на своей малой родине — в алтайском селе Быстрый исток.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Золотухина поразились невероятному сходству сына актера со своим отцом.

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