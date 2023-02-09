Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев

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Рита Миронова
Рита Миронова 56

Российскому дипломату было 92 года.

Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

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Ушел из жизни последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщили на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), отметив, что Иван Степанович скончался в среду на 93-м году жизни.

«Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“, Иван Силаев скончался на 93-м году жизни 8 февраля», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Иван Степанович в 1974 из завода «Сокол» был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР. А с 1990 по 1991 год занимал должность председателя Совета министров РСФСР.

За свой многолетний профессиональный труд Иван Силаев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также различными медалями.

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