Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев
Российскому дипломату было 92 года.
Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Ушел из жизни последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщили на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), отметив, что Иван Степанович скончался в среду на 93-м году жизни.
«Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“, Иван Силаев скончался на 93-м году жизни 8 февраля», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Иван Степанович в 1974 из завода «Сокол» был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР. А с 1990 по 1991 год занимал должность председателя Совета министров РСФСР.
За свой многолетний профессиональный труд Иван Силаев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также различными медалями.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти одного из создателей легендарной «буханки» Егора Варченко.
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