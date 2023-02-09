Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев

Ушел из жизни последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщили на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), отметив, что Иван Степанович скончался в среду на 93-м году жизни.

«Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“, Иван Силаев скончался на 93-м году жизни 8 февраля», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Иван Степанович в 1974 из завода «Сокол» был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР. А с 1990 по 1991 год занимал должность председателя Совета министров РСФСР.

За свой многолетний профессиональный труд Иван Силаев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также различными медалями.

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