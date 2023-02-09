«Долетит и ничего не узнает»: пилот раскрыл особые секреты своей профессии

Любой управляющий самолетом в один момент может лишиться всего.

Профессия пилота всегда была чем-то непостижимым и романтичным. Бездонное небо и настоящие железные крылья, на которых счастливый летчик успешно пресекает десятки тысяч километров. Разве не об этом многие мечтали в детстве? По словам Евгения (имя изменено — Прим. ред.) помимо красоты у такой деятельности существует еще множество нюансов, из-за которых далеко не всем суждено стать пилотами. Командир воздушного судна рассказал некоторые секреты своей профессии изданию aif.ru.

«Для пилота здоровье очень важно: ночные смены, напряжение, постоянные стрессы, повышенная ответственность. Поэтому врачи обращают внимание на, казалось бы, мелочи. Так, даже искривление носовой перегородки может стать проблемой», — объяснил пилот.

Даже если авиатор повредит палец во время резки мяса — его спокойно могут не допустить к работе. Вдруг подвижность сустава изменится? В кабине управления есть много кнопок и рычагов, пальцами нужно прокручивать селекторы. Даже незначительная ошибка может стоить тысяч жизней. В том числе учитываются такие физические факторы как давление, плохое зрение, проблемы с сердцем и… лишний вес.

Еще один из интересных фактов: некоторые пилоты могут выйти на пенсию уже в 30 лет. Правда, далеко не все готовы так просто распрощаться с небесной синевой. По словам Евгения, минимальный налет для выхода на пенсию — 6000 часов. Максимальное время в полете у летчиков за год — 900 часов. Учитывая учебу, трудоустройство, время до официального выхода на работу и интенсивность графика, в теории можно налететь эти 6000 часов уже к 30 годам.

Также летчик объяснил, что при выборе лучше ориентироваться на крупные авиакомпании, ведь там ответственнее относятся к документации, дотошно проверяют каждый рейс и вероятность любых происшествий в полете — ничтожно маленькая. При этом сам пассажир может и не почувствовать особенной разницы.

«Хотя, бывает, произойдет в воздухе серьезная ситуация — какой-то сложный отказ приборов, а пассажир долетит и даже ничего об этом не узнает. Но я говорю как человек профдеформированный. А обычный пассажир слетает любой авиакомпанией, и ему все понравится», — заявил Евгений.

В том числе летчик рассказал особое правило между командиром и вторым пилотом. Оказывается, им нельзя есть одну и ту же еду на борту, а если уж очень хочется — то перерыв между трапезой одного и второго обязан быть не меньше полутора часов.

«Имеется в виду, что за это время у одного пилота проявятся возможные признаки пищевого отравления. По документам одновременный прием пищи запрещен. Один из членов летного экипажа должен взять на себя управление и радиосвязь», — объяснил собеседник издания.

Также Евгений признался, что катастрофы на рейсах являются чрезмерно редким явлением. Вероятность авиационного происшествия со смертью составляет примерно 1/8 миллионов или одна катастрофа на 100 тысяч полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России обучают пилотов.