Оскароносный композитор Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

В 2015 году журнал Rolling Stone поставил музыканта на 32-е место в их списке 100 величайших авторов песен всех времен.

Оскароносный композитор Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет

Фото: globallookpress.com / Richard Isaac

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Знаменитый композитор Берт Бахарах скончался на 95-м году жизни, сообщает The Washington Post (WP). Причины смерти не называются. Пианист является шестикратным лауреатом премии «Грэмми» и трехкратным — премии «Оскар», а также считается одним из самых известных композиторов прошлого века. Его произведения вошли в ТОП-40 самых популярных песен 60-х годов прошлого века.

Музыка Бахараха знаменита необычной последовательностью аккордов, на них повлиял опыт музыканта в так называемой джазовой гармонии и необычный выбор инструментов для небольших оркестров. Песни композитора записаны многими исполнителями. Кроме того, мастерством Бахараха восхищались многие писатели, актеры и режиссеры.

Творчество мэтра использовалось в качестве саундтреков к художественным фильмам. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из знаменитостей стал обладателем наибольшего числа премий «Грэмми».

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