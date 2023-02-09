«Ну, мы дотянем»: Путину довелось лететь на самолете с заглохшим двигателем

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 69

Путин рассказал, как в двигатель президентского самолета попала птица

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства провел несколько аналогий, связанных с темой безопасности.

Президенту России Владимиру Путину довелось однажды лететь на самолете с заглохшим двигателем. Об этом глава государства рассказал в рамках совещания в Кремле. Он особо подчеркнул, что всегда следует делать выбор в пользу безопасности.

«У нас самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. Командира спрашиваем: „Что делать?“, а он: „Ну, мы дотянем“. Я говорю: „А может лучше развернуться?“. В конце-концов на промежуточный аэродром сели», — сказал Путин с улыбкой.

Также президент провел аналогию с движением на дороге, отметив, что, если водитель не уверен, то ему не стоит кого-то обгонять.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Путин попрощался с иностранными компаниями.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.89
1.31 78.32
1.49
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
В Запорожской области задержали группу диверсантов: видео операции
20:45
Кто главнее на борту: президент или пилот
20:40
При взрыве газа в Новосибирске погибли 13 человек
20:31
Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» плохим кино
20:23
Почему Екатерину Варнаву преследуют неудачи в личной жизни
20:17
«Ну, мы дотянем»: Путину довелось лететь на самолете с заглохшим двигателем

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023