Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить помогать Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 105

В конгресс США внесена резолюция с требованием прекратить оказывать военную помощь Украине

Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить помогать Украине

Фото: www.globallookpress.com / CNP / AdMedia

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Похоже, что песенка киевского режима спета, прогнутся ли политики под гнетом недовольства слуг народа?

Прекращения оказания помощи Украине потребовали конгрессмены от президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости. Аналогичное обращение направили депутаты Евросоюза (ЕС) к Еврокомиссии (ЕК). Политиков интересует, готова ли Европа к мирным переговорам с Москвой, немедленно прекратив всяческую поддержку киевскому режиму. В обращении упомянуты парламентарии от Германии, Хорватии, Нидерландов и Словакии.

По данным отчетов, спецслужбы рекомендуют американскому правительству начать диалог с РФ, поскольку он необходим и выгоден стратегическим интересам Штатов. Данный призыв поддержал в том числе и политик Дональд Трамп.

Помимо этого, политические деятели ссылаются на информацию от исследовательского центра RAND Сorporation США, который представил в конце прошлого месяца доклад на тему: «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». В нем говорится о необходимости сохранить мир, смягчив санкции против России и важности участия Киева в переговорах, чтобы разрешить конфликт.

Перед этим главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявлял о готовности блока к мирным переговорам по Украине. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто в ЕС хочет усилить ограничения против РФ.

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