Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 2 098 0

Американские переговорщики намерены продолжить дипломатические контакты после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным 12 ноября

Фото: © Getty Images/ Pool / Pool

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Кушнер.

Визит американских представителей запланирован на следующий день после завершения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Точное время встречи с российским лидером и вопросы, которые стороны намерены обсудить, пока не уточняются.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Уиткофф и Кушнер могут в ближайшие дни посетить Россию и Украину. Теперь Кушнер назвал конкретное направление следующего этапа дипломатических контактов.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция

В Абу-Даби 10–11 ноября проходили трехсторонние переговоры, посвященные урегулированию украинского конфликта. В числе обсуждаемых вопросов были гарантии безопасности, гуманитарные инициативы и механизмы предотвращения новых угроз.

Американские переговорщики уже встречались с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября. Тогда стороны обсуждали возможные дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине. Предстоящий визит станет продолжением дипломатических контактов, которые Вашингтон ведет с Москвой и Киевом.

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