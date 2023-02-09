«Он один из нас»: Карла III заметили в дырявом носке на публике

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Короля Великобритании Карла III заметили в дырявом носке во время посещения мечети в Лондоне

«Он один из нас»: Карла III заметили в дырявом носке на публике

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Gadd

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Монарх Соединенного Королевства всегда выглядит опрятно, но в этот раз он допустил оплошность.

Король Великобритании Карл III оконфузился во время посещения с супругой мечети в Лондоне. Перед входом монарх снял ботинки в знак уважения, оставшись в носках — один из них был с дыркой. Это успели заснять папарацци. Произошедшее тут же стало поводом для насмешек над королем Великобритании в социальных сетях. Об этом сообщает издание The Daily Mirror.

«Король Карл действительно один из нас! У большинства из нас есть хотя бы одна пара носков с отверстием», — написали пользователи.

При этом обозреватели отмечают, что король практически постоянно носит элегантный костюм с белой рубашкой, когда выходит в люди. Его образ также дополняет шикарный галстук и блестящие туфли, поэтому неясно, что могло стать причиной подобной оплошности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую одежду Карл III отказался надевать на коронацию.

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