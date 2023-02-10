Жители Петербурга увидели ночную «радугу»
Причиной необычного оптического явления могло стать сочетание мороза и сильной влажности.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Valya Egorshin; 5-tv.ru
Необычное оптическое явление минувшей ночью наблюдали жители Санкт-Петербурга. Это лунное гало, которое в этот раз оказалось в радужной оболочке.
Такое могло случиться благодаря морозу и сильной влажности. Многие даже назвали увиденное ночной радугой.
Читайте также
-2° 772 мм рт. ст.
80%
80%
72.89
1.31 78.32
1.49
1.31 78.32
1.49
Нашли ошибку?