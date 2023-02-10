Жители Петербурга увидели ночную «радугу»

Необычное оптическое явление минувшей ночью наблюдали жители Санкт-Петербурга. Это лунное гало, которое в этот раз оказалось в радужной оболочке.

Такое могло случиться благодаря морозу и сильной влажности. Многие даже назвали увиденное ночной радугой.



