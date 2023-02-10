Жители Петербурга увидели ночную «радугу»

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Причиной необычного оптического явления могло стать сочетание мороза и сильной влажности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valya Egorshin; 5-tv.ru

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Необычное оптическое явление минувшей ночью наблюдали жители Санкт-Петербурга. Это лунное гало, которое в этот раз оказалось в радужной оболочке.

Такое могло случиться благодаря морозу и сильной влажности. Многие даже назвали увиденное ночной радугой.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.89
1.31 78.32
1.49
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