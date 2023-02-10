Словно человек-паук: в Аризоне мужчина взобрался на небоскреб по фасаду

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Он карабкался вверх по 40-этажной башне, люди наблюдали за происходящим с замиранием сердца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Человек-паук вызвал панику в одном из городов штата Аризона в США. 23-летний противник абортов, чтобы привлечь внимание к проблеме, решил забраться на небоскреб прямо по фасаду.

Люди на земле с замиранием сердца следили, как молодой человек без каких-либо приспособлений карабкался по 40-этажной башне. И делал он это так быстро, что приехавшие спасатели и полиция застали его уже на 15-м этаже. Пришлось ждать окончания восхождения, чтобы задержать парня.

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