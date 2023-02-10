Умер глава Евангелическо-лютеранской церкви России Андрей Джамгаров

После тяжелой непродолжительной болезни ушел из жизни епископ Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России Андрей Джамгаров.

В пресс-службе религиозной организации сообщили, что Джамгаров умер 9 февраля в Саратове. Чем был болен епископ — не сообщается.

По данным издания Саратовской области «Регион 64», дне недели назад по неназванной причине Джамгаров попал в одну из московских клиник. После улучшения состояния здоровья его перевели уже в медучреждение Саратова. Там он шел на поправку, однако его состояние вчера внезапно ухудшилось и он скончался.

Траурное богослужение и прощание с Джамгаровым пройдет в Саратове 14 февраля в 11:00 (10:00 мск) в евангелическо-лютеранском соборе святой Марии по адресу: улица Большая Садовая, 14Б.

Джамгаров родился 15 марта 1967 года в Баку. С 2003 года начал работать в местной религиозной организации Евангелическо-лютеранской общине Саратова. В 2017 году был введен в должность пропста Саратовского пропства (главы церковного округа) в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии. В июне 2017 года был избран главой Генерального синода Евангелическо-лютеранской церкви России.