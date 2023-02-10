Конгрессвумен из США отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе

Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению. Отбиться от злоумышленника ей помог горячий кофе, который она целеноправленно на него вылила. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в лифте дома политика в Вашингтоне. Ранним утром она зашла в вестибюль и поздоровалась с человеком, стоявшим рядом. Войдя в лифт, Крейг получила удар.

По информации представителя когрессвумен, злоумышленник не успел причинить серьезного вреда пострадавшей, она отделалась несколькими синяками. Также отмечается, что доказательств политизированного характера нападения нет.

Согласно полицейскому протоколу, злоумышленник зашел в лифт вместе с жертвой и начал «беспорядочно отжиматься», потом ударил конгрессвумен кулаком в подбородок и схватил за шею. Затем Крейг облила мужчину горячим кофе и он сбежал с места преступления еще до прибытия правоохранителей.

Подозреваемый нападавший уже задержан. Им оказался 26-летний Кендрик Х., не имеющий постоянного адреса проживания. Следствие полагает, что парень был в наркотическом опьянении в момент нападения. Конгрессвумен через своего представителя поблагодарила, в свою очередь, правоохранителей за быструю реакцию на ее звонок.

Крейг представляет демократическую партию штата Миннесота, на промежуточных выборах в ноябре она была избрана в Конгресс в третий раз.

Число нападений разного рода на политиков в США в последние годы стабильно растет. После беспорядков в Капитолии в январе 2021 года политикам стали присылать в два раза больше угроз, чем прежде. В прошлом году правоохранители отработали десять тысяч таких случаев.

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