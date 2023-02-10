Путин: благодаря усилиям дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ

Сегодня российские дипломаты отмечают профессиональный праздник. Действующих сотрудников МИД и ветеранов поздравил Владимир Путин.

«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества», — отметил президент в обращении.

В числе безусловных приоритетов глава государства назвал защиту законных прав граждан страны и бескомпромиссную борьбу с неонацизмом. По словам главы государства, в условиях гибридной войны важно использовать дипломатию для защиты суверенитета и нацбезопасности.