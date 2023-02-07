Юрий Башмет рассказал, почему не может попасть на могилу родителей

Знаменитый музыкант не знает, когда еще сможет побывать в Незалежной, чтобы почтить память родных.

Уже 15 февраля начнется XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, который проведет альтист Юрий Башмет. Даже непростая политическая ситуация не повлияла на мероприятие, на форуме выступят известные музыкальные коллективы Европы и Азии, некоторым артистам придется совершить несколько пересадок, чтобы оказаться в России. Однако артистический директор мероприятия не сильно переживает перед предстоящей программой.

«Мои личные гастроли планы не отменились, а переносятся. Сейчас идут секретные переговоры, причем инициативы их поступают с той стороны. Я чувствую себя спокойно и не переживаю по этому поводу», — приводит его слова издание dni.ru.

Башмет уверен, что те, кто против гастролей величайших российских звезд — сами подписывают себе приговор. Теперь такая публика будет довольствоваться выступлениями второсортных музыкантов.

«У них там сейчас выступает второй или третий эшелон артистов, но если им это нравится. <…> А когда придет спокойное время, тогда будем решать с гастролями», — сказал маэстро.

Однако когда именно придет так называемая спокойная эпоха — знаменитость не знает. У Башмета во Львове похоронены мама, папа, дедушки и брат. Если бы не друг детства, который ухаживает за могилами, то захоронения уже давно бы обветшали.

Несмотря на это альтист уверен, что действия российской стороны на Украине абсолютно верные и целесообразные.

«Мы должны себя чувствовать людьми, не прогибаясь ни перед кем. Прекрасно, что мы сопротивляемся и хотим избавиться от гнета», — сказал музыкант.

В издании отмечается, что артист всегда придерживался этого мнения. Еще в мае 2022 года Юрий Абрамович отметил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. По его мнению, все это делается для будущего поколения, чтобы «жить уверенными в завтрашнем дне».

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