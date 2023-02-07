Юрий Башмет рассказал, почему не может попасть на могилу родителей

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 444

Альтист Юрий Башмет заявил о могилах родителей во Львове

Юрий Башмет рассказал, почему не может попасть на могилу родителей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Знаменитый музыкант не знает, когда еще сможет побывать в Незалежной, чтобы почтить память родных.

Уже 15 февраля начнется XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, который проведет альтист Юрий Башмет. Даже непростая политическая ситуация не повлияла на мероприятие, на форуме выступят известные музыкальные коллективы Европы и Азии, некоторым артистам придется совершить несколько пересадок, чтобы оказаться в России. Однако артистический директор мероприятия не сильно переживает перед предстоящей программой.

«Мои личные гастроли планы не отменились, а переносятся. Сейчас идут секретные переговоры, причем инициативы их поступают с той стороны. Я чувствую себя спокойно и не переживаю по этому поводу», — приводит его слова издание dni.ru.

Башмет уверен, что те, кто против гастролей величайших российских звезд — сами подписывают себе приговор. Теперь такая публика будет довольствоваться выступлениями второсортных музыкантов.

«У них там сейчас выступает второй или третий эшелон артистов, но если им это нравится. <…> А когда придет спокойное время, тогда будем решать с гастролями», — сказал маэстро.

Однако когда именно придет так называемая спокойная эпоха — знаменитость не знает. У Башмета во Львове похоронены мама, папа, дедушки и брат. Если бы не друг детства, который ухаживает за могилами, то захоронения уже давно бы обветшали.

Несмотря на это альтист уверен, что действия российской стороны на Украине абсолютно верные и целесообразные.

«Мы должны себя чувствовать людьми, не прогибаясь ни перед кем. Прекрасно, что мы сопротивляемся и хотим избавиться от гнета», — сказал музыкант.

В издании отмечается, что артист всегда придерживался этого мнения. Еще в мае 2022 года Юрий Абрамович отметил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. По его мнению, все это делается для будущего поколения, чтобы «жить уверенными в завтрашнем дне».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии.

Тема:
Спецоперация
7 февр
ВСУ бегут: что происходит на передовой в районе Кременной в ЛНР
7 февр
В США сообщили о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
7 февр
«Борька, остановись!» — Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову
7 февр
Боевое крещение: работа танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО попала на видео
7 февр
«Воюем за сердца»: экс-скрипач «Аквариума» Решетин рассказал, зачем отправился на спецоперацию
7 февр
Киев рискует остаться без западных истребителей из-за российских ЗРК
7 февр
Войска РФ уничтожили восемь гаубиц и шесть складов боеприпасов ВСУ за сутки
7 февр
Российские военные нанесли серьезное поражение ВСУ в районе Угледара
7 февр
В Минобороны раскрыли число потерь ВСУ за январь
7 февр
В Херсонской области нашли спрятанный в семечках тайник с оружием
-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Отец покромсавшей одноклассницу девочки о случившемся: «Жизнь другая стала»
22:52
Добровинский: на Киркорова подали в суд по просьбе общественного деятеля
22:31
Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи человек
22:14
Пришлось карабкаться на коленях: Кристина Асмус исполнила давнюю мечту в Египте
21:58
Прокурор Тульской области прибыл на место обрушения подъезда после взрыва газа
21:55
Юрий Башмет рассказал, почему не может попасть на могилу родителей

Сейчас читают

За двумя зайцами: почему НАТО не может развиваться в Европе и Азии одновременно
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023