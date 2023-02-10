Хотел «ловить рыбку» из кошелька звезды: Киркоров выиграл суд у рыбака из Саратова

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 257

Киркоров одержал победу в суде по обвинению в незаконности постройки причала

Хотел «ловить рыбку» из кошелька звезды: Киркоров выиграл суд у рыбака из Саратова

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

В иске рыбак заявил о незаконности постройки Киркорова, но на заседание не явился.

Филипп Киркоров выиграл суд по делу об якобы незаконно установленном причале в Московской области. В суд на звезду подал местный рыбак, которому пирс на даче помешал ловить рыбу. Однако выиграть дело рыболову не удалось. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель короля отечественной эстрады Александр Добровинский.

Жалобу на певца из-за якобы незаконно установленного на его подмосковной даче пирса рассматривал Одинцовский городской суд. Заявление в отношении исполнителя было подано 11 января.

Юрист отметил, что суду были представлены документы, дизайн-проекты, подтверждающие законность всех сооружений, установленных на территории Филиппа Киркорова. Эти доказательства не оставили шансов истцу на рыбалку. Также Добровинский отметил, что в следующий раз можно пригласить в качестве ответчика сразу Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Остается пока не решенным вопрос: если жителю Саратова неудобно ловить рыбу с чужого пирса, может, я попрошу Филиппа Бедросовича предоставить балкон гостиной — так и спиннинг можно с высоты дальше закинуть», — прокомментировал глава адвокатской конторы Александр Добровинский.

Добровинский иронично высказался, что, по всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит. На заседание сам рыбак не приехал.

Ранее 5-tv.ru писал, что папа короля отечественной эстрады попал в больницу. Близкие говорят, что с каждым днем 90-летнему артисту становится все хуже.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

15:02
Гузеева вернулась в Россию на фоне слухов о переезде в Израиль
14:51
Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
14:40
Фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантике
14:26
МИД: тема мирного договора с Японией для России закрыта
14:19
Новак: РФ в марте сама сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
14:16
Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Сейчас читают

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023