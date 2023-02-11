Как справиться с застенчивостью — инфографика

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 24

Психологи считают, что от излишней стеснительности можно избавиться даже во взрослом возрасте.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

Стеснительность характеризуется излишней нерешительностью, боязливостью и неловкостью в обществе из-за неуверенности в себе. Это сильно влияет на полноту жизни.

Часто причины такого поведения могут быть заложены в детстве, когда ребенок сталкивался с осуждением или неодобрением. У взрослых людей стеснительность проявляется по-разному — человек может зажиматься и краснеть или же компенсировать неловкость показной уверенностью и агрессивностью.

Справиться с застенчивостью поможет новая модель поведения в конкретных ситуациях. Для начала стоит признать свою неуверенность в определенных случаях и попробовать другие действия и наработать новый опыт. Также в борьбе со стеснительностью может помочь ведение «дневника успехов» или анализ прошлых ситуаций.

Психологи считают, что от застенчивости можно избавиться даже во взрослом возрасте — нужно повышать самооценку и работать над уверенностью в своих силах.

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