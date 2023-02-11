Данные россиян на «Госуслугах» получат дополнительную защиту от мошенников

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Уже с июня на «Госуслугах» станет обязательной двухфакторная авторизация.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Учетки россиян на «Госуслугах» получат дополнительную защиту от мошенников. Уже с июня там станет обязательной двухфакторная авторизация. Сейчас, чтобы получить доступ к сервисам, достаточно логина и пароля. Потом, как ожидается, для входа в личный кабинет надо будет вводить и код из СМС.

В Минцифры считают, что двойная защита поможет обезопасить от вирусных атак пользователей, которые используют простые пароли.

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