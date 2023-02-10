Тутта Ларсен поделилась откровением о том, как потеряла дочь при родах

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Полина Долгова
Полина Долгова 117

Отцом ребенка был первый муж знаменитости — Максим Галстьян.

Тутта Ларсен поделилась откровением о том, как потеряла дочь при родах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Телеведущая Тутта Ларсен в соцсетях рассказала, что 23 года назад у нее умерла дочь. Знаменитость потеряла девочку при родах и даже не видела ее. Ребенок был от первого мужа — гитариста Максима Галстьяна.

«Когда я говорю о своих детях, всякий раз спотыкаюсь на фразе у меня…трое. Язык не поворачивается сказать „четверо“, хотя мысленно я это всегда произношу. Потому что дальше же надо как-то объяснить, что трое живых и один на небе. Девочка, Саша, ей бы уже исполнилось 23», — цитирует знаменитость Газета.ру.

Телеведущая поделилась, что не может понять, какие у нее отношения с погибшей девочкой. Ведь она ее не знала и даже не видела, так как ее сразу унесли.

На восьмом месяце беременности врачи выявили у плода патологии в развитии, несовместимые с жизнью. Телеведущая рассказывала, что очень тяжело и долго переживала утрату — она была раздавлена морально и физически.

У звезды есть трое детей: двое сыновей и дочь. Сына Ларсен родила от журналиста и писателя Захара Артемьева, однако подростка усыновил музыкант Валерий Колосков. За которого Ларсен вышла замуж в 2009 году и родила двоих общих детей 12-летнюю Марфу и 7-летнего Ивана.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тутта Ларсен заявила, что готова отправить 17-летнего сына в армию.

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