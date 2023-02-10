«Набрала 10 килограммов» — Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22

Актриса Наталья Рудова рассказала о проблемах со здоровьем

Фото, видео: Instagram* / rudovanata; 5-tv.ru

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После участия в реалити-шоу в Африке у актрисы появились проблемы со здоровьем, в том числе пищевое расстройство.

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на лишний вес и проблемы со здоровьем, которые начались после участия в экстремальном реалити-шоу «Звезды в Африке». Подобного опыта, призналась артистка, она больше переживать не хочет.

По словам Рудовой, на съемках проекта ей, как и другим участникам, приходилось голодать. Из-за этого по возвращении к привычной жизни у актрисы развилось расстройство пищевого поведения (РПП). На фоне этого расстройства девушка набрала десять килограммов и теперь не может похудеть.

«Мое РПП (Расстройство пищевого поведения. — Прим. ред.) никуда не делось. Плюс адский стресс и бессонница в последний месяц не дают скинуть ни грамма. Сил заняться собой пока нет», — пожаловалась 39-летняя Рудова.

Актриса полагает, что причиной лишних килограммов мог стать и гормональный сбой. Она надеется в ближайшее время надеется «скоро прийти в себя».

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Рудова рассказала, почему считает сексистскими все комплименты «ниже головы».

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