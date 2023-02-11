Кафельникова пожаловалась на проблемы в браке с бывшим Ходченковой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 21

Российская модель опубликовала пикантный снимок, чтобы пожаловаться на недостаток внимание со стороны мужа.

Кафельникова пожаловалась на проблемы в браке с бывшим Ходченковой

Фото: Instagram* / kafelnikova_a

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Модель Леся Кафельникова пожаловалась на проблемы в браке с бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой. Предприниматель Георгий Петришин, по словам звезды подиума, уделяет ей мало внимания и не делает комплименты.

«Мой муж не обращает внимания… Я сверну от всей этой драмы?» — пожаловалась красавица в личном блоге.

Сообщение она сопроводила фотографией в коротком платье, под которым не было белья. На заднем плане можно увидеть Петришина, лежащего на кровати с гаджетами в руках.

В таком наряде Кафельникова была на одной из московских вечеринок, где выступал исполнитель Шура. Бизнесмен ее, видимо, не сопровождал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем удивила фанатов Леся Кафельникова.

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