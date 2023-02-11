Аргентина отзывает ВНЖ у россиян, уехавших сразу после рождения ребенка

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 11

Власти страны недовольны поведением некоторых граждан. Почему еще предприняты такие меры?

Аргентина отзывает ВНЖ у россиян, уехавших сразу после рождения ребенка

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Читайте нас в: Дзен Новости

Вид на жительство (ВНЖ) в Аргентине стали отзывать у россиян, покинувших страну сразу после того, как у них родился ребенок. Об этом сообщили в миграционной службе государства. По словам директора ведомства Флоренсии Кариньяно, власть хочет уменьшить количество случаев, когда граждане РФ приезжают только для получения ВНЖ и ради рождения детей, а потом живут где-то еще. Действие ВНЖ, полученного таким способом, будет приостанавливаться через суд.

Также, по мнению миграционной службы, агентства, предлагающие сопровождение по родам и въезду, связаны с криминалом. В их отношении проводится расследование Федеральным судом Аргентины.

«Есть судебное расследование в отношении этих банд, которые привозят женщин и мужчин, за ними стоит миллионный бизнес», — пояснила добавила Кариньяно.

Накануне шести беременных россиянок не допустили в Аргентину, выдав соответствующее предписание. Ранее 5-tv.ru писал о том, по каким причинам беременным россиянкам отказывают во въезде в Аргентину.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Аргентина отзывает ВНЖ у россиян, уехавших сразу после рождения ребенка
10:35
Пассажирский автобус «поцеловался» с самолетом в Лос-Анджелесе
10:22
«Я — за молодняк»: Джигурда похвалил Моргенштерна* и Милохина
10:00
На поле танки грохотали: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
9:43
Британовед Охошин: Лондон может отказаться от помощи Украине ради спасения себя
9:26
Бразильянка почти 20 лет продержала свою дочь взаперти

Сейчас читают

Аргентина отказала беременным россиянкам во въезде из-за страха продажи их детей
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023