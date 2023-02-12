Американский эксперт предрек скорый перелом в ситуации на Украине

|
Иван Обухов
Иван Обухов 21

Политолог Фридман: на Украине скоро может наступить переломный момент из-за слабости ВСУ

Американский эксперт предрек скорый перелом в ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Читайте нас в: Дзен Новости

Нехватка оружия у ВСУ может сильно осложнить жизнь режиму в Киеве.

Политический эксперт из США Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures написал, что военное противостояние на Украине движется к своей кульминации.

По словам Фридмана, в настоящее время украинская армия заметно ослабела. Автор также отмечает, что успехи российской армии на поле боя скоро могут создать серьезные проблемы для киевского режима.

«Нынешняя слабость украинской армии связана с нехваткой ракет большей дальности», — пишет в тексте американский политолог.

Фридман добавляет к своим рассуждениям, что раньше у украинских боевиков получалось противостоять российской армии в обороне, не давая ей совершать глубокие прорывы вглубь территории. Но сейчас у украинских националистов не хватает оружия, которое способно препятствовать российским войскам получать резервы и припасы.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкисты получили новые управляемые снаряды.

-2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:31
Американский эксперт предрек скорый перелом в ситуации на Украине
23:52
Телеведущая Ксения Алферова покинула Россию: «Могла только мечтать»
23:35
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу
23:04
«Подарки» для Leopard и Abrams: российские танкисты получили новые управляемые снаряды
22:45
Канделаки раскрыла, почему 45-летний Батрутдинов до сих пор одинок
22:20
Генерал ФСБ назвал источники разведданных ВСУ о российских операциях

Сейчас читают

«Подарки» для Leopard и Abrams: российские танкисты получили новые управляемые снаряды
«Слабодушные ***!» — Жиган пристыдил сбежавших из России звезд
«Это всего лишь день»: Асти призналась, почему не любит 14 февраля
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023