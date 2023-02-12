Американский эксперт предрек скорый перелом в ситуации на Украине
Политолог Фридман: на Украине скоро может наступить переломный момент из-за слабости ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Нехватка оружия у ВСУ может сильно осложнить жизнь режиму в Киеве.
Политический эксперт из США Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures написал, что военное противостояние на Украине движется к своей кульминации.
По словам Фридмана, в настоящее время украинская армия заметно ослабела. Автор также отмечает, что успехи российской армии на поле боя скоро могут создать серьезные проблемы для киевского режима.
«Нынешняя слабость украинской армии связана с нехваткой ракет большей дальности», — пишет в тексте американский политолог.
Фридман добавляет к своим рассуждениям, что раньше у украинских боевиков получалось противостоять российской армии в обороне, не давая ей совершать глубокие прорывы вглубь территории. Но сейчас у украинских националистов не хватает оружия, которое способно препятствовать российским войскам получать резервы и припасы.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкисты получили новые управляемые снаряды.
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