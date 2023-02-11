«Подарки» для Leopard и Abrams: российские танкисты получили новые управляемые снаряды

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Рита Цветкова Эксклюзив 87

Танковые батальоны ВС РФ получили снаряды для поражения натовских Leopard и Abrams

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие, что держат оборону на Сватово-Кременном направлении, придерживают новое вооружение до встречи с натовской техникой.

Российские военнослужащие из танковых батальонов на Сватово-Кременном направлении готовы ко встрече с техникой НАТО — танками Leopard и Abrams — которыми западные кураторы киевского режима надеются помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Наготове они держат недавно поступившую партию новых управляемых снарядов и ракет для основных боевых машин. Эксклюзивные кадры знакомства с «подарком» для натовских танков снял военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Это как раз для „Леопардов“ подарки держим. Вот, союзники нам подарили управляемые снаряды. Мы их придерживаем, отправим их в нужное русло, а точнее в „Леопарды“, в „Абрамсы“, чтоб им неповадно было здесь вольничать… Мы знаем все слабые места натовской техники и к этому готовы, сами видите, в полном объеме» — рассказал один из бойцов.

Новые управляемые снаряды летят точно в цель, пока ее удерживает на прицеле танкист. Они подходят для разных моделей отечественных боевых машин, таких как Т-72Б3М, Т-90 и Т-72, которые имеются в распоряжении батальонов на Сватово-Кременном направлении. Системы такого рода обеспечивают увеличение дальности и точности огня, что повышает вероятность поражения цели.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Москва встала на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после обращения глав этих территорий. 

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также освобождение мирных жителей ЛДНР от «геноцида и издевательств», продолжавшихся на протяжении восьми лет. Еще одной задачей глава государства назвал создание условий, гарантирующих безопасность России.

В сентябре зачищенные от националистов республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области по результатам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с первого дня спецоперации вводят антироссийские санкции и снабжают киевский режим вооружениями. Сегодня на полях боя союзные войска готовятся противостоять тяжелой технике НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы уничтожают «боевые подарки» Запада на Украине.

Тема:
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