Воткнули нож и повели к реке: семейная пара жестоко расправилась с собутыльницей

Изрезанное тело женщины нашли сотрудники уголовного розыска.

В Иркутской области перед судом предстанет молодая семейная пара. Супругов обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, в октябре прошлого года 31-летний мужчина и его 24-летняя супруга распивали спиртные напитки с компанией знакомых возле реки. Веселье закончилось конфликтом и кровавой разборкой: супруги избили свою 39-летнюю собутыльницу и, воткнув ей нож в спину, повели к реке.

Там потерпевшую еще не менее 15 раз ударили ножом, в том числе по голове. Бездыханное тело женщины супруги скинули в реку, после чего скрылись с места преступления.

Сын погибшей заявил об ее исчезновении в полицию. Правоохранительные органы нашли в реке тело женщины, а также нож, которыми она была убита.

Семейную пару удалось задержать. Сейчас супруги находятся под стражей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде.

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