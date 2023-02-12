«Приходила и падала»: Каташинский раскрыл «горькую» тайну о Савичевой и ее попытках танцевать

Каждому из нас иногда хочется пожалеть себя в трудные жизненные моменты. Как это делала исполнительница?

Певица Юлия Савичева плакалась при подготовке к конкурсу бальных танцев. Об этом в кулуарах премьеры мелодрамы «Непослушная» 5-tv.ru рассказали профессиональные танцоры Артемий и Марина Каташинские.

Мужчина отметил, что Юлия профессионал не только своего дела, но и во всем остальном, поэтому никаких вопросов в процессе тренировок практически не было. В частности, он отметил исполнительность звезды. Марина подтвердила слова Артемия.

«Мы с ней отрабатывали женские кусочки, пластику. У нас плодотворный союз», — сказала Каташинская.

Однако, как подчеркнул Артемий, бывали и моменты, когда Савичева уставала и начинала плакаться.

«Конечно было! Она приходила, падала на диван, а я с дивана ее поднимал», — пояснил Каташинский с улыбкой.

Он добавил, что Юлия хочет принять участие в европейской программе и уточнил, что работа обязательно продолжится. Ранее 5-tv.ru писал о том, какие личные фото показала Юлия Савичева.