Медработника уволили, данные о произошедшем переданы в прокуратуру.

Санитар отправил пациента в нокаут и сломал ему челюсть. Полиция Петербурга сейчас выясняет обстоятельства скандального случая в Мариинской больнице.

По словам потерпевшего, он немного выпил и поехал в клуб. Туда его не пустили, а охранник брызнул в лицо из перцового баллончика.

Скорая доставила мужчину в больницу, а там его определили в местный изолятор, скорее напоминающий вытрезвитель. При попытке покинуть помещение, он получил удар от санитара, который преградил путь.

По версии медиков, мужчина был сильно пьян, вел себя неадекватно и оскорблял сотрудников. Тем не менее, действия санитара руководство больницы осудило, его уволили.