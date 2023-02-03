В Петербурге санитар сломал пациенту челюсть — видео

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Санитар отправил пациента в нокаут и сломал ему челюсть в Мариинской больнице Пеьтербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Медработника уволили, данные о произошедшем переданы в прокуратуру.

Санитар отправил пациента в нокаут и сломал ему челюсть. Полиция Петербурга сейчас выясняет обстоятельства скандального случая в Мариинской больнице.

По словам потерпевшего, он немного выпил и поехал в клуб. Туда его не пустили, а охранник брызнул в лицо из перцового баллончика.

Скорая доставила мужчину в больницу, а там его определили в местный изолятор, скорее напоминающий вытрезвитель. При попытке покинуть помещение, он получил удар от санитара, который преградил путь.

По версии медиков, мужчина был сильно пьян, вел себя неадекватно и оскорблял сотрудников. Тем не менее, действия санитара руководство больницы осудило, его уволили.

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