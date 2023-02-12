Названа причина смерти режиссера Вадима Абдрашитова

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Иван Обухов
Иван Обухов 539

Режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания

Названа причина смерти режиссера Вадима Абдрашитова

Фото: Александр Куров / ТАСС

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Режиссер скончался на 79 году жизни.

Советский и российский кинематографист Вадим Абдрашитов скончался на 79 году жизни от онкологического заболевания, рассказал в беседе с журналистами РИА Новости зять режиссера Кирилл Вытоптов.

«Это правда, да, скончался. <…> Онкологическое заболевание… Это все случилось вечером», — поделился собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на смерть друга актер Евгений Герасимов.

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