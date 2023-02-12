Названа причина смерти режиссера Вадима Абдрашитова
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Режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания
Фото: Александр Куров / ТАСС
Режиссер скончался на 79 году жизни.
Советский и российский кинематографист Вадим Абдрашитов скончался на 79 году жизни от онкологического заболевания, рассказал в беседе с журналистами РИА Новости зять режиссера Кирилл Вытоптов.
«Это правда, да, скончался. <…> Онкологическое заболевание… Это все случилось вечером», — поделился собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на смерть друга актер Евгений Герасимов.
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