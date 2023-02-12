«Мы понимали друг друга»: актер Евгений Герасимов шокирован смертью Абдрашитова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 969

Актер Евгений Герасимов шокирован смертью Абдрашитова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; http://www.mediabank.duma.mos.ru; 5-tv.ru

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Коллега покойного также выразил соболезнования жене режиссера и его самым близким.

Актер, политический и общественный деятель Евгений Герасимов буквально раздавлен внезапной смертью народного артиста России, режиссера Вадима Абдрашитова. Печальное известие недавно сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ. Знаменитости было 78 лет. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он рассказал, каким запомнит Абдрашитова.

«Замечательный человек, талантливый, он был моим другом. Мы понимали друг друга, человек, умеющий объединить рядом с собой единомышленников, творческий человек, подаривший нам ряд замечательных картин, замечательный собеседник и хороший друг», — отметил Герасимов.

Кроме того, Герасимов выразил соболезнования родным и близким. Он отметил свою любовь и уважение не только к Абдрашитову, но и к его супруге Нателле Тоидзе. Именно семье сейчас как никогда тяжело.

«Я люблю, обожаю его супругу. Держись. Вы такое единое пространство на нашем культурном небосводе», — обратился актер к вдове Абдрашитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев.

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