Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Скончался народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», — сообщил корреспонденту агентства собеседник, не назвав, однако, причину смерти режиссера.

В числе наиболее известных картин кинохудожника такие полотна, как «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.

Вадим Абдрашитов появился на свет 19 января 1945 года в Харькове. Первоначально он получил химико-технологическое образование в Москве, после чего три года трудился на Московском электроламповом заводе. После этого он получил диплом Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), окончив факультет режиссуры. С 1974 года Абдрашитов работал на «Мосфильме». Его картина «Слово для защиты» по сценарию Александра Миндадзе получила приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все последующие десять фильмов режиссер также снимал по сценариям, написанным Миндадзе.

Абдрашитов отмечен наградами «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Вадим Абдрашитов является заслуженным деятелем искусств РСФСР. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.