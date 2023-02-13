«Тряхнем стариной»: будущая бабушка певица Слава станцевала в откровенном боди

Чуть более полугода назад 42-летняя артистка легла под нож хирурга, чтобы подтянуть грудь и избавиться от жировых отложений на животе. Теперь она активно делится результатом работы мастера.

Певица Слава, которая уже в ближайшие месяцы впервые станет бабушкой — внука ей подарит дочка Александра Морозова, похвасталась результатом работы хирурга Тимура Хайдарова. Летом прошлого года специалист подтянул знаменитости грудь и удалил жировые отложения на животе. В социальной сети она продемонстрировала, как выглядит ее фигура сейчас.

«Пока еще не бабуля, пару месяцев можно тряхнуть стариной. Хотя…бабулечки, мы еще ух», — подписала откровенное видео певица.

Певица Слава оголилась для откровенного танца. Фото: Instagram* / nastya_slava

На кадрах певица облачилась в откровенный черный боди, босоножки на высоких каблуках, под них надела носки. Она неоднократно крутилась перед камерой, показывая свое тело со всех сторон и тем самым будто заявляя, что ее тело на пятом десятке ее более чем устраивает.

Интернет-пользователи на подобное видео отреагировали по-разному. Одни отметили роскошную фигуру артистки, другие же — что Слава чересчур разошлась и внуку неприятно будет увидеть такое, случайно наткнувшись на видео в Сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как певица Слава сходила с беременной дочерью и зятем на УЗИ.

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