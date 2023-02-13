«Тряхнем стариной»: будущая бабушка певица Слава станцевала в откровенном боди

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Певица Слава станцевала в откровенном боди

«Тряхнем стариной»: будущая бабушка певица Слава станцевала в откровенном боди

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Чуть более полугода назад 42-летняя артистка легла под нож хирурга, чтобы подтянуть грудь и избавиться от жировых отложений на животе. Теперь она активно делится результатом работы мастера.

Певица Слава, которая уже в ближайшие месяцы впервые станет бабушкой — внука ей подарит дочка Александра Морозова, похвасталась результатом работы хирурга Тимура Хайдарова. Летом прошлого года специалист подтянул знаменитости грудь и удалил жировые отложения на животе. В социальной сети она продемонстрировала, как выглядит ее фигура сейчас.

«Пока еще не бабуля, пару месяцев можно тряхнуть стариной. Хотя…бабулечки, мы еще ух», — подписала откровенное видео певица.

Певица Слава оголилась для откровенного танца. Фото: Instagram* / nastya_slava

На кадрах певица облачилась в откровенный черный боди, босоножки на высоких каблуках, под них надела носки. Она неоднократно крутилась перед камерой, показывая свое тело со всех сторон и тем самым будто заявляя, что ее тело на пятом десятке ее более чем устраивает.

Интернет-пользователи на подобное видео отреагировали по-разному. Одни отметили роскошную фигуру артистки, другие же — что Слава чересчур разошлась и внуку неприятно будет увидеть такое, случайно наткнувшись на видео в Сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как певица Слава сходила с беременной дочерью и зятем на УЗИ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ 

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
Яркое солнце показывает и красоту, и уродство. Китайский совет дня на пон...

Последние новости

4:24
Блицкриг провалился: в Польше восхитились РФ, которая выстояла перед санкциями
4:07
Российский снайпер ликвидировал на Украине двоих наемников одним выстрелом — видео
3:39
«Пришлось тебя отпустить»: вернувшаяся с отдыха Тодоренко сделала признание
3:15
Что делать с огарком сретенской свечи после молитвы дома
3:11
Яркое солнце показывает и красоту, и уродство. Китайский совет дня на понедельник, 13 февраля
3:07
«Тряхнем стариной»: будущая бабушка певица Слава станцевала в откровенном боди

Сейчас читают

Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
«С ним ушла эпоха»: директор Дома кино Екатерина Головня о смерти Абдрашитова
Гигантский разлом: жители Турции показали, что стало с их полем за три минуты
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023