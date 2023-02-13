«Несите корвалол»: Самбурская предстала в интимном образе и нарвалась на критику

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 486

Актриса Самбурская перекрасила волосы и спровоцировала споры поклонников

«Несите корвалол»: Самбурская предстала в интимном образе и нарвалась на критику

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса в 35 лет решилась на кардинальную смену имиджа. Результат оценили не все.

Актриса Настасья Самбурская не любительница эпатировать публику. Но все же решилась недавно шокировать интернет-пользователей сменой имиджа. В социальной сети она опубликовала провокационное видео, на котором предстала в откровенном наряде.

Надев прозрачный комбинезон поверх черного нижнего белья актриса продемонстрировала новый цвет волос. Из жгучей брюнетки она превратилась в блондинку. Пальцы звезды украсили разнообразные украшения. На видео актриса делает плавные движения, демонстрируя свою спортивную фигуру.

Перемены не всем пришлись по душе. Одни отметили — актрисе очень идет быть со светлым цветом волос, она стала еще более сексуальнее. Другие же были неприятно удивлены.

«Несите корвалол!»;

«Цвет волос не тот. Черная бестия была эффектнее», — прокомментировали фолловеры в Telegram-канале знаменитости.

Выслушивать критику от посторонних людей Самбурская не любит. Поэтому, ответив на один недовольный комментарий, она и вовсе запретила публике комментировать ее новый образ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Настасьи Самбурской не везет в любви.

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