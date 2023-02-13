«Несите корвалол»: Самбурская предстала в интимном образе и нарвалась на критику
Актриса Самбурская перекрасила волосы и спровоцировала споры поклонников
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актриса в 35 лет решилась на кардинальную смену имиджа. Результат оценили не все.
Актриса Настасья Самбурская не любительница эпатировать публику. Но все же решилась недавно шокировать интернет-пользователей сменой имиджа. В социальной сети она опубликовала провокационное видео, на котором предстала в откровенном наряде.
Надев прозрачный комбинезон поверх черного нижнего белья актриса продемонстрировала новый цвет волос. Из жгучей брюнетки она превратилась в блондинку. Пальцы звезды украсили разнообразные украшения. На видео актриса делает плавные движения, демонстрируя свою спортивную фигуру.
Перемены не всем пришлись по душе. Одни отметили — актрисе очень идет быть со светлым цветом волос, она стала еще более сексуальнее. Другие же были неприятно удивлены.
«Несите корвалол!»;
«Цвет волос не тот. Черная бестия была эффектнее», — прокомментировали фолловеры в Telegram-канале знаменитости.
Выслушивать критику от посторонних людей Самбурская не любит. Поэтому, ответив на один недовольный комментарий, она и вовсе запретила публике комментировать ее новый образ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Настасьи Самбурской не везет в любви.
Читайте также
79%
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?