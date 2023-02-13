Солнца не видно: норма вредных веществ в воздухе в Красноярском крае превышена в три раза

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Иван Обухов
Иван Обухов 8

Неблагоприятные погодные условия продлятся несколько дней.

Солнца не видно: норма вредных веществ в воздухе в Красноярском крае превышена в три раза

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Сразу в пяти городах Красноярского края объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в течение нескольких дней.

В столице региона уже сейчас зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе — почти в три раза.

Местные жители жалуются, что на улицах вообще ничего не видно — из-за смога, окутавшего город.

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