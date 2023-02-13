Директор Пушкинского музея Марина Лошак опровергла новости о своей отставке

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак сообщила, что официальных данных об ее отставке нет. В беседе с 5-tv.ru она опровергла фейковую цитату об уходе с поста, которую СМИ и Telegram-каналы распространяют якобы от ее лица.

«Я просто ничего не знаю. Ничего не происходит. Сейчас я провожу заседание дирекции. Я не видела цитату, о которой вы говорите, но если она была от моего имени, то я ее опровергаю», — заявила Лошак корреспондентам.

Накануне СМИ запестрили заголовками об отставке директора Пушкинского музея. По данным ряда источников, причиной ухода стали стечения личных обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Проничева назначена новым гендиректором Третьяковской галереи.