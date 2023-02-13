Мощный пожар разгорелся на складе интернет-магазина в Красноярске

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Площадь возгорания уже достигла 8 тысяч квадратных метров.

Мощный пожар разгорелся на складе интернет-магазина в Красноярске

Фото: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Мощный пожар полыхает в Красноярске. Горит склад электронной и бытовой техники. В небо поднимается черный дым. Зарево видно издалека. Огонь охватил уже более восьми квадратных метров. И есть угроза взрыва газовых баллонов — они находятся внутри.

Здание уже полностью разрушено. На месте работают более десяти пожарных подразделений. Вызвали даже специальный поезд. Пока остановить распространение огня не удается.

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