Мощный пожар разгорелся на складе интернет-магазина в Красноярске

Мощный пожар полыхает в Красноярске. Горит склад электронной и бытовой техники. В небо поднимается черный дым. Зарево видно издалека. Огонь охватил уже более восьми квадратных метров. И есть угроза взрыва газовых баллонов — они находятся внутри.

Здание уже полностью разрушено. На месте работают более десяти пожарных подразделений. Вызвали даже специальный поезд. Пока остановить распространение огня не удается.