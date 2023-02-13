Мощный пожар разгорелся на складе интернет-магазина в Красноярске
Площадь возгорания уже достигла 8 тысяч квадратных метров.
Фото: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Мощный пожар полыхает в Красноярске. Горит склад электронной и бытовой техники. В небо поднимается черный дым. Зарево видно издалека. Огонь охватил уже более восьми квадратных метров. И есть угроза взрыва газовых баллонов — они находятся внутри.
Здание уже полностью разрушено. На месте работают более десяти пожарных подразделений. Вызвали даже специальный поезд. Пока остановить распространение огня не удается.
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