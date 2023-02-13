Ничего хорошего: как привычка грызть ногти может убить человека

Какими инфекциями можно заразиться, если постоянно крутить руками у рта?

Врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова ответила на вопрос: «Почему вредно грызть ногти?». Несмотря на то, что эта привычка чаще присуща детям, взрослые ей тоже иногда грешат. Обычно ее последствия расценивают как неопрятность и больше визуальный эффект. На деле же это может привести к проблемам со здоровьем. Об этом пишет издание aif.ru.

Егорова отметила, что основной проблемой, с которой можно столкнуться при такой привычке — это заражение паразитами и бактериями, так как под ногтями собирается большое количество грязи и патогенов. Самые распространенные паразиты: сальмонеллы, глисты и прочие возбудители, которые попадают в рот, а дальше в кишечник.

Даже если вы не видите загрязнений, это не значит, что их нет. Патогенные микроорганизмы глазу не видны.

Бактерии из-под ногтей вызывают желудочно-кишечные инфекции, которые сопровождаются тошнотой, рвотой и прочими расстройствами ЖКТ, например, жидкий стул. Такие паразиты расселяются по организму и начинают активно размножаться.

Самим ногтям это угрожает в меньшей степени.

«Обычно обгрызают только дистальную часть ногтя, то есть ту, которая выступает. После этого она просто срастает, и новая оказывается снова гладкой», — поясняет дерматолог.

Однако если человек обгрызает сильно ногти, то отрастающий ноготь будет некрасивым и кривым. Если вредная привычка будет прогрессировать и усиливать повреждения ногтя, то может начаться онихолизис, и ноготь не будет вырастать совсем, предупреждает врач.

Так что от такой привычки стоит избавляться. Но если она есть, то стоит подстричь ногти максимально коротко и мазать чем-то неприятным по вкусу, чтобы не хотелось совать пальцы в рот. Кроме того, можно использовать перчатки и стараться применять самоконтроль.

Ранее 5-tv.ru писал, откуда берутся обиды и как правильного их прорабатывать.