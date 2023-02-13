На берегу Черного моря в Батуми взорвалась дрейфующая мина

На берегу Черного моря в грузинском Батуми взорвалась мина, которую принесло течением. Кадры происшествия публикуют в соцсетях очевидцы.

Они сообщают, что мину заметили еще до того, как она взорвалась. Волны постепенно подносили ее все ближе к берегу, пока примерно в 25 метрах от пляжа она не взорвалась, ударившись о камни на дне. Сейчас на месте происшествия работают полиция и саперы. Информации о пострадавших нет.

Судя по кадрам, к побережью Грузии принесло так называемую якорную мину. Именно такие допотопные боеприпасы, произведенные еще в первой половине ХХ века, военно-морские силы Украины установили в прошлом году на подходах к Одессе, Очакову, Черноморску и Южному якобы для защиты от российского нападения с моря. Всего, по данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинцы установили свыше 400 подобных мин в акватории Черного моря.

Проблема заключается в том, что во время штормов тросы, соединяющие мины с донными якорями, обрываются и боеприпасы под воздействием ветра и течения отправляются в «свободное плавание», угрожая смертельной опасностью всему на своем пути.

Так, в ноябре 2022 года турецкий рыбацкий катер подорвался на дрейфующей украинской мине в Черном море. Еще одну вынесло на берег в районе Одессы, где ее взорвали саперы.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему допотопные украинские мины будут еще долго угрожать судоходству в Черном море.