«Недоработанный»: почему Индия не купит новый американский истребитель F-35

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 228

Политолог Литовкин: Индия не будет покупать новый истребитель США F-35 из-за недоработок и высокой стоимости

Фото, видео: Марина Лысцева / ТАСС; Reuters / Newsflare; 5-tv.ru

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Официально США не предлагали Индии купить их новую технику. Однако военные эксперты убеждены, страна не просто так отправила истребители для представления в Индию. Добьются ли они поставленной задачи?

Новый американский истребитель пятого поколения F-35, представленный недавно на авиашоу в Индии хорош, но все же имеет свои изъяны и недоработан, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru военный обозреватель Виктор Литовкин. Он назвал плюсы и минусы машины и объяснил, станет ли Индия приобретать технику.

В первую очередь, он рассказал, для каких целей может быть использован истребитель. Среди них: завоевание господства в воздухе, нанесение ударов по наземным и морским целям.

«Хороший истребитель, но он не доработанный. Он все время ломается у американцев. Вообще этот истребитель сделан на основе нашего корабельного истребителя ЯК-141», — сказал Литовкин.

При этом демонстрация новой техники именно в Индии — рекламный ход американского правительства, не более, отметил специалист. Ведь страна вряд ли посмотрит на истребитель, удивится и поспешит отдавать деньги за него. И на это есть несколько причин. Во-первых, США и сами вряд ли захотят продавать самолет Индии, ведь понимают — индусы желают покупать только то, что смогли бы производить на своей территории. А американцы сделать этого не дадут. А во-вторых, это стоимость истребителя.

«У самолета есть ракеты, которые под него подвешиваются, бомбы, есть целая система аэродромного обслуживания, которая должна его выпускать и впускать на аэродром, радиолокационные станции, которые должны отслеживать его в воздухе. Ты покупаешь не самолет, а целый комплекс. Самолет очень дорогой. Даже в США он стоит более 150 миллионов долларов», — заключил эксперт.

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«Недоработанный»: почему Индия не купит новый американский истребитель F-35

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