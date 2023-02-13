«Недоработанный»: почему Индия не купит новый американский истребитель F-35

Официально США не предлагали Индии купить их новую технику. Однако военные эксперты убеждены, страна не просто так отправила истребители для представления в Индию. Добьются ли они поставленной задачи?

Новый американский истребитель пятого поколения F-35, представленный недавно на авиашоу в Индии хорош, но все же имеет свои изъяны и недоработан, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru военный обозреватель Виктор Литовкин. Он назвал плюсы и минусы машины и объяснил, станет ли Индия приобретать технику.

В первую очередь, он рассказал, для каких целей может быть использован истребитель. Среди них: завоевание господства в воздухе, нанесение ударов по наземным и морским целям.

«Хороший истребитель, но он не доработанный. Он все время ломается у американцев. Вообще этот истребитель сделан на основе нашего корабельного истребителя ЯК-141», — сказал Литовкин.

При этом демонстрация новой техники именно в Индии — рекламный ход американского правительства, не более, отметил специалист. Ведь страна вряд ли посмотрит на истребитель, удивится и поспешит отдавать деньги за него. И на это есть несколько причин. Во-первых, США и сами вряд ли захотят продавать самолет Индии, ведь понимают — индусы желают покупать только то, что смогли бы производить на своей территории. А американцы сделать этого не дадут. А во-вторых, это стоимость истребителя.

«У самолета есть ракеты, которые под него подвешиваются, бомбы, есть целая система аэродромного обслуживания, которая должна его выпускать и впускать на аэродром, радиолокационные станции, которые должны отслеживать его в воздухе. Ты покупаешь не самолет, а целый комплекс. Самолет очень дорогой. Даже в США он стоит более 150 миллионов долларов», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поставки оружия на Украину убивают «коллективный Запад».