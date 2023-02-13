Европа в истерике: как поставки оружия на Украину убивают «коллективный Запад»

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Поставки оружия на Украину убивают «коллективный Запад»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

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Кто-то отдает Киеву последнее, а кто-то отказывается даже от банального диалога. К чему приведет такая позиция?

Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Cesar, какие были в распоряжении Королевства. Об этом сообщили в Киеве.

В Минобороны Австрии сегодня заявили: свои полигоны для обучения украинских военных Вена не предоставит и ни одну из своих 48-ми боевых машин — не отдаст, чтобы не нарушать нейтралитет.

Германия тоже не хочет оказаться втянутой в конфликт на Украине, заявляют в Бундесвере. Но вслед за британцами немцы уже начали обучать украинских военных управлять Leopard. Правда, по ускоренной программе: шесть-восемь недель вместо нескольких лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: поставки боеприпасов странами альянса на Украину уже в разы превышают возможности их производства.

«Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши темпы производства. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года. Поэтому нам нужно наращивать производство», — подчеркивал Столтенберг.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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