«Камень не большой»: Долина объяснила, почему отказалась выйти замуж за зрителя

Артистка развелась с третьим мужем в 2016-м. С тех пор посвящать публику в подробности личной жизни не считает нужным. Может, все-таки опять не одинока, поэтому отказала настойчивому фанату?

Певица Лариса Долина, к которой недавно прямо во время концерта в Сургуте подошел мужчина, вручил цветы и предложил выйти за него замуж, объяснила, почему она сразу отказала ему. Ведь артистка по некоторым сведениям не состоит ни с кем в отношениях, одинока.

Она рассказала, что того мужчину видела впервые. До этого она не замечала его на своих концертах. И даже несмотря на статус свободной женщины, для похода в ЗАГС, как и любому человеку, необходимо общение, узнавание партнера, его характера, привычек и образа жизни. За первого встречного она никогда замуж не согласиться идти.

«С какой стати я должна была соглашаться, если я человека первый раз в жизни вижу? До этого на концертах я его никогда не видела. Я хотела вернуть ему кольцо, он сказал, что оставила себе. Оставила. Кольцо с бриллиантами подарил. Там камень не очень большой, но красивое кольцо», — сказала знаменитость в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

К слову, Долина была замужем трижды. Первым ее избранником стал музыкант Анатолий Миончинский, от которого она родила дочь Ангелину. Брак долго не продлился, причиной расставания артистка называла пристрастие любимого к алкоголю. Вторым мужем стал гитарист Виктор Митязов. С ним она жила в гражданском браке. Гитарист очень быстро вырос в должности и стал уже концертным директором певицы. Но отношения в определенным момент тоже разладились. Всему виной пагубное пристрасие — он обожал казино.

В третий раз Долина вышла замуж за продюсера Илью Спицына, который был на 13 лет младше певицы. Их брак просуществовал дольше всех — 18 лет — и в 2016-м рухнул. О семейном крахе они не стали оповещать публику. По слухам Спицын в один момент собрал вещи и ушел в новую семью, где подрастала дочь.

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