«Камень не большой»: Долина объяснила, почему отказалась выйти замуж за зрителя

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 024

Певица Долина отказалась выходить замуж за зрителя из-за того, что видела его впервые

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка развелась с третьим мужем в 2016-м. С тех пор посвящать публику в подробности личной жизни не считает нужным. Может, все-таки опять не одинока, поэтому отказала настойчивому фанату?

Певица Лариса Долина, к которой недавно прямо во время концерта в Сургуте подошел мужчина, вручил цветы и предложил выйти за него замуж, объяснила, почему она сразу отказала ему. Ведь артистка по некоторым сведениям не состоит ни с кем в отношениях, одинока.

Она рассказала, что того мужчину видела впервые. До этого она не замечала его на своих концертах. И даже несмотря на статус свободной женщины, для похода в ЗАГС, как и любому человеку, необходимо общение, узнавание партнера, его характера, привычек и образа жизни. За первого встречного она никогда замуж не согласиться идти.

«С какой стати я должна была соглашаться, если я человека первый раз в жизни вижу? До этого на концертах я его никогда не видела. Я хотела вернуть ему кольцо, он сказал, что оставила себе. Оставила. Кольцо с бриллиантами подарил. Там камень не очень большой, но красивое кольцо», — сказала знаменитость в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

К слову, Долина была замужем трижды. Первым ее избранником стал музыкант Анатолий Миончинский, от которого она родила дочь Ангелину. Брак долго не продлился, причиной расставания артистка называла пристрастие любимого к алкоголю. Вторым мужем стал гитарист Виктор Митязов. С ним она жила в гражданском браке. Гитарист очень быстро вырос в должности и стал уже концертным директором певицы. Но отношения в определенным момент тоже разладились. Всему виной пагубное пристрасие — он обожал казино.

В третий раз Долина вышла замуж за продюсера Илью Спицына, который был на 13 лет младше певицы. Их брак просуществовал дольше всех — 18 лет — и в 2016-м рухнул. О семейном крахе они не стали оповещать публику. По слухам Спицын в один момент собрал вещи и ушел в новую семью, где подрастала дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают третьего малыша.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.63
0.84 78.67
0.62
Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на...

Последние новости

4:30
Мраморное море отступило от берегов Турции после катастрофического землетрясения
4:14
«Камень не большой»: Долина объяснила, почему отказалась выйти замуж за зрителя
4:01
«Не брошу и не перестану»: с кем встречается и как живет Лепс после развода
3:45
Третий на подходе: принц Гарри и Маркл намереваются сообщить важную новость
3:24
Любовная магия: как сделать светлый заговор 14 февраля на счастливое замужество
3:15
Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на вторник, 14 февраля

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
«Это великолепно!» — экс-глава Пентагона Эспер восхитился убийством Дугиной
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023