Танцы на тонком льду. Экс-советник Пентагона раскритиковал США за отношение к России
Бывший советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с РФ
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
Макгрегор напомнил также что в 90-е годы прошлого века Запад уже пытался «отобрать у России все, что можно».
Экс-советник оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор назвал политику Белого дома в отношении Кремля «чрезвычайно опасной».
По словам военного, за намерениями Белого дома «стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».
«Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И теперь мы стоим на крайне опасном пути борьбы и конфронтации с российским государством», — заявил американский военный в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.
Макгрегор напомнил также что в 90-е годы прошлого века Запад уже пытался «отобрать у России все, что можно».
Американец заявил также, что США начали борьбу с Россией, заручившись поддержкой союзников и международного финансового сообщества, контролируемого из Нью-Йорка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Норвегия заявила о том, что российские корабли выходят в море с ядерным оружием.
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