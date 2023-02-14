Танцы на тонком льду. Экс-советник Пентагона раскритиковал США за отношение к России

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Иван Обухов
Иван Обухов 33

Бывший советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с РФ

Танцы на тонком льду. Экс-советник Пентагона раскритиковал США за отношение к России

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Макгрегор напомнил также что в 90-е годы прошлого века Запад уже пытался «отобрать у России все, что можно».

Экс-советник оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор назвал политику Белого дома в отношении Кремля «чрезвычайно опасной».

По словам военного, за намерениями Белого дома «стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».

«Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И теперь мы стоим на крайне опасном пути борьбы и конфронтации с российским государством», — заявил американский военный в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

Макгрегор напомнил также что в 90-е годы прошлого века Запад уже пытался «отобрать у России все, что можно».

Американец заявил также, что США начали борьбу с Россией, заручившись поддержкой союзников и международного финансового сообщества, контролируемого из Нью-Йорка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Норвегия заявила о том, что российские корабли выходят в море с ядерным оружием.

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