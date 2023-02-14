Норвегия заявила, что российские корабли выходят в море с ядерным оружием

Впервые со времен Холодной войны.

Корабли Северного флота РФ выходят в море, неся на борту тактическое ядерное оружие. Впервые за 30 лет, утверждает норвежская разведка.

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях», — говорится в докладе в ежегодном докладе Норвежской разведывательной службы (NIS).

Там же указано, что во время Холодной войны корабли Северного флота постоянно несли на борту ядерное оружием, но после распада СССР о такой практике не было известно.

По информации разведки Норвегии, с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

«Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — заявили в NIS.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.