Норвегия заявила, что российские корабли выходят в море с ядерным оружием

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Иван Обухов
Иван Обухов 71

Разведка Норвегии: корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

Норвегия заявила, что российские корабли выходят в море с ядерным оружием

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Впервые со времен Холодной войны.

Корабли Северного флота РФ выходят в море, неся на борту тактическое ядерное оружие. Впервые за 30 лет, утверждает норвежская разведка.

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях», — говорится в докладе в ежегодном докладе Норвежской разведывательной службы (NIS).

Там же указано, что во время Холодной войны корабли Северного флота постоянно несли на борту ядерное оружием, но после распада СССР о такой практике не было известно.

По информации разведки Норвегии, с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

«Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — заявили в NIS.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

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